Lycurgus verliest tweede kwartfinalewedstrijd

Nova Tech Lycurgus heeft zaterdagavond de tweede wedstrijd van de kwartfinale om de landstitel verloren van Simplex SSS. De Groninger volleyballers begonnen goed aan de uitwedstrijd in Barneveld, maar verloren alsnog: 3-2.

De eerste set ging eenvoudig naar Lycurgus, met 16-25. Maar daarna werd de thuisploeg sterker. Bij 20-23 leek het erop dat Lycurgus de set weer simpel zou winnen, maar pas het vierde setpunt werd verzilverd: 25-27. In de derde set ging het een tijdlang gelijk op, maar daarna liet Lycurgus de set helemaal uit de handen glippen: 25-17. In de vierde set kwamen de Groningers op matchpunt bij 23-24, maar de set ging alsnog naar de thuisploeg: 27-25. Ook in de beslissende vijfde set was SSS beter: 15-13.

Lycurgus en SSS moeten nu zondagmiddag om 15.00 uur een beslissingswedstrijd spelen in Martiniplaza. De winnaar van die wedstrijd plaatst zich voor de halve finale.