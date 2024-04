Lycurgus slaat eerste slag in halve finale

Nova Tech Lycurgus heeft de eerste wedstrijd van de halve finale van de play-offs om de landstitel gewonnen. In Apeldoorn werd het tegen Draisma Dynamo 2-3.

De eerste set werd gelijk eenvoudig gewonnen door de Groninger volleyballers, met 16-25. Teleurstellend was vervolgens dat de tweede set met net zo’n groot verschil werd verloren: 25-16. De derde en vierde set eindigden in 22-25 en 25-19. In de beslissende vijfde nam Lycurgus een zeer ruime voorsprong, die nog bijna verspeeld werd. Gelukkig wisten de Groningers die set toch te winnen, met 13-15.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 1-0 voor Lycurgus. De tweede wedstrijd is donderdagavond in Martiniplaza.