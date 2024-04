Lycurgus moet vierde wedstrijd spelen

Nova Tech Lycurgus heeft zaterdagavond de uitwedstrijd in Apeldoorn verloren van Draisma Dynamo. Het werd 3-1.

Alleen in de eerste set waren de Groninger volleyballers net iets sterker dan de thuisploeg: 23-25. De overige sets eindigden in 25-15, 25-20 en 25-21.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-1 voor Lycurgus. Zondagmidddag is de vierde wedstrijd, die gespeeld wordt in Martiniplaza. Wint Lycurgus die wedstrijd, dan staat de ploeg van coach Arjan Taaij in de finale om de landstitel; anders is er woensdag een besslissende vijfde wedstrijd.