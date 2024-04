Lycurgus begint woensdagavond aan kwartfinale play-offs, SSS is de tegenstander in MartiniPlaza

Foto via Lycurgus

Nova Tech Lycurgus speelt tegen Simplex SSS uit Barneveld in de kwartfinale van de play-offs. Woensdagavond is de eerste wedstrijd in de best-of-three series in MartiniPlaza.

Zaterdagavond is de return in Barneveld. Een eventueel beslissende derde wedstrijd is zondagmiddag, wederom in Martiniplaza.

Lycurgus wist anderhalve week geleden de derde plaats definitief veilig te stellen, via een 3-0 zege bij Active Living Orion. Arjan Taaij kan, zoals het nu lijkt, voor het eerst dit seizoen beschikken over een fitte selectie.

De wedstrijd tegen Simplex SSS in MartiniPlaza begint woensdagavond om 19.30 uur.