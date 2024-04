Lycurgus alsnog door naar halve finale om landstitel

Nova Tech Lycurgus heeft de halve finale van de play-offs om de landstitel bereikt. De Groninger volleyballers wonnen zondagmiddag in eigen huis de beslissingswedstrijd in de kwartfinale van Simplex SSS uit Barneveld. Het werd 3-1.

Dat SSS een taaie tegenstander is, bleek zondag eens te meer doordat dat de ploeg in Martiniplaza gelijk de eerste set pakte, met 21-25. Daarna bleef Lycurgus steeds aan de goede kant van de score. De volgende sets eindigden in 25-21, 25-22 en nogmaals 25-21.

De halve finale van de play-offs is in de vorm van een ‘best of 5’. Daarin treft Lycurgus Draisma Dynamo uit Apeldoorn. De eerste wedstrijd is komende dinsdag in Apeldoorn. De andere halve finale wordt gespeeld door Active Living Orion uit Doetinchem en Numidia VC Limax uit Linne.