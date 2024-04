LIVE: Hove schiet FC Groningen weer op gelijke hoogte

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen speelt zondagmiddag in eigen huis tegen NAC Breda. Een overwinning is cruciaal in de strijd om plek twee met Roda JC. Volg dit liveblog vanaf 12.15 uur.

Stand: 1-1

66′ GOAL! Johan Hove laat de Euroborg ontploffen, half vallend werkt hij de bal met zijn voet achter doelman Troost. De stand is weer gelijk!

59′ Eindelijk laat Groningen weer wat zien. Een schot van Duarte vliegt naast.

50′ DOELPUNT.. Hidde Jurjus pakt de strafschop, maar uit een volgende voorzet kopt Royo binnen. 0-1.

48′ Penalty voor NAC.. Een tackle van Peersman wordt bestraft.

46′ De tweede helft is begonnen. Beide ploegen staan met dezelfde elf spelers op het veld.

Het is rust.

43′ Een kopballetje van Postema gaat over. FC Groningen weet weinig klaar te spelen in de slotfase van het eerste bedrijf.

37′ Gele kaart voor Marco Rente na een tackle.

34′ Jurjus! De doelman is ontzettend belangrijk. NAC krijgt na slordig verdedigen een grote kans, maar het is de keeper die de inzet van dichtbij weet te keren.

32′ FC Groningen is de betere partij, maar bovenal erg slordig aan de bal.

20′ Hove neemt de bal op zijn pantoffel en doelman Troost kan maar ternauwernood redding brengen voor de bezoekers.

16′ Gele kaart voor NAC-speler Omgba.

12′ Peersman probeert het van een meter of twintig! De bal gaat rakeling naast.

8′ Maatta is belangrijk! Na een gevaarlijke standaardsituatie haalt de linksback de bal van de lijn.

1´ We zijn begonnen! Wat een heerlijke sfeer in de uitverkochte Euroborg.

Opstelling FC Groningen: Jurjus, Bacuna, Rente, Peersman, Maatta; Schreuders, Duarte, Hove, Valente; Van Bergen, Postema

Opstelling NAC Breda: Troost, Lucassen, Van den Bergh, Staring, Garbett, Omarsson, Martina, Jensen, Royo Castell, Omgba, Janosek

Scheidsrechter: Jannick van der Laan