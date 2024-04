LIVE | FC Groningen neemt het op tegen koploper Willem II

Goedenavond! Voor de FC-fan staat deze vrijdagavond niet in het teken van de Koningsnacht en dansen op de Vismarkt, maar van de topper tussen FC Groningen en Willem II.

In Tilburg kunnen de groen-witten vanavond belangrijke punten ophalen. Bij winst doet de FC nog volledig mee om het kampioenschap. Wordt het gelijkspel, dan hebben de Groningers promotie nog steeds in eigen hand omdat de laatste wedstrijd tegen directe concurrent en huidige nummer twee Roda JC wordt gespeeld. Als de Trots van het Noorden in Tilburg verliest, betekent dat directe promotie voor Willem II en moet de FC hopen dat Roda JC vanavond tegen Jong Ajax niet wint. Anders is de kans op directe promotie verspeeld.

Kortom, voor beide ploegen staat er tijdens Koningsnacht een belangrijke pot op het programma. Als je naar het Koning Willem II Stadion loopt bemerk je dat er vanavond een belangrijke pot gespeeld gaat worden. Voorzichtig wordt er al gespeculeerd over de uitslag. In de lucht klinken de knallen van vuurwerk. De sfeer in het stadion is gespannen, maar een uitverkocht uitvak vol Groningers zal vanavond juichen en zingen in de hoop dat de FC drie punten mee terug naar huis neemt.

Dit live blog start om 20.00 uur.

27′ Rond de middenlijn onderschept de FC wederom de bal, die wordt meegegeven aan Luciano Valente. De dieptepass naar Postema is op maat, maar het schot van de spits wordt gestopt door Smits.

25′ Het lijkt bijna makkelijk te gaan voor de Trots van het Noorden. Pass na pass volgen elkaar op. Ondertussen weet Willem II er geen voetje tussen te krijgen. De thuisploeg staat al enige tijd met elf man op eigen helft en krijgt de elf uit Groningen niet onder controle.

17′ Thom van Bergen speelt zich vrij in de zestienmeter en wil de bal breed leggen op Romano Postema. Zijn pass bereikt zijn aavalspartner niet, maar het is duidelijk dat het de FC is die in de openingsfase van de wedstrijd aandringt.

12′ Na een overtreding op Thom van Bergen krijgt de FC een vrijetrap toegewezen vanaf, zo lijkt het, de perfecte Laros Duarte-plek. De nummer zes gaat achter de bal staan, maar schiet deze vervolgens over het doel van Joshua Smits.

6′ Laros Duarte krijgt geel na een overtreding op Nick Doodeman.

2′ De eerste kans is direct voor de thuisploeg. Rente speelt de bal iets te ver voor zich uit, waardoor het balbezit wordt overgenomen door Willem II. Het uiteindelijke schot gaat over. Zit er toch enige spanning in de benen van de FC?

1′ De FC trapt af. We zijn begonnen!

Opstelling FC Groningen: Hidde Jurjus; Leandro Bacuna, Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Marvin Peersman; Jorg Schreuders, Johan Hove, Laros Duarte, Luciano Valente; Thom van Bergen, Romano Postema.

Opstelling Willem II: Joshua Smits, Freek Heerkens, Erik Schouten, Matthias Verreth, Nich Doodeman, Jeredy Hilterman, Ringo Meerveld, Rob Nizet, Thijs Oosting, Raffael Behounek, Jesse Bosch.

Scheidsrechter: Rob Dieperink