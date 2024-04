LIVE | FC Groningen neemt het op Paasmaandag op tegen FC Emmen

Goedemiddag! Deze Paasmaandag staat voor FC Groningen niet in het teken van eieren zoeken, want de FC gaat in Emmen opzoek naar drie punten én het periodekampioenschap.

De derde periode is al tijden afgelopen, maar vanwege dit inhaalduel tegen Emmen kon de FC zich nog niet officieel periodekampioen noemen. Als de Groen-Witten vanmiddag winnen, gelijkspelen, over zelfs verliezen (hoogstens met 0-12) kan het Bronzen Kampioensschild worden meegenomen naar Groningen. Dan heeft de FC zich tevens geplaatst voor de Eredivisie Play-Offs.

13′ Thom van Bergen maakt 0-1 voor FC Groningen! Vanuit een corner van Laros Duarte kopt de aanvaller de bal in het doel. De FC staat op voorsprong in Emmen.

7′ De eerste schoten op doel zijn voor de thuisploeg. Dankzij een enorme afzwaaier en Hidde Jurjus blijft het echte gevaar uit.

1′ FC Groningen trapt af. De Hondsrugderby is van start!

Opstelling FC Groningen: Hidde Jurjus; Leondro Bacuna, Marco Rente, Marvin Peersman, Isak Määtä; Jorg Schreuders, Johan Hove, Laros Duarte, Luciano Valente; Romano Postema, Thom van Bergen.

Opstelling FC Emmen: Oelschlägel, Schouten, Te Wierik, Dirksen, Hardeveld; Kieftenbeld, Bernadou; SCholtte, Smeets, Van Hoeven; Pouwels.

Scheidsrechter: Martijn Vos