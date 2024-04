LIVE: FC Groningen wordt gevaarlijker tegen VVV

FC Groningen neemt het vanavond op tegen VVV-Venlo. Na de overwinningen van Willem II en Roda JC moét FC Groningen winnen om nog zicht te houden op directe promotie. Volg het duel vanaf 16.45 uur via dit liveblog.

Tussenstand: 0-0

54′ FC Groningen heeft het overwicht en krijgt kansjes.

50′ Een enorme kans voor Thom van Bergen.. De aanvaller kan vrij binnen schieten, maar maait over de bal.

46′ De tweede helft is begonnen.

Het is rust. FC Groningen moet in de tweede helft uit een ander vaatje tappen.

44′ Duarte met een poging in de korte hoek. Van Crooij brengt redding.

42′ Weer een grote kans voor de thuisploeg. Jurjus wederom alert.

27′ Martijn Berden denkt namens de Limburgers alleen op Jurjus af te gaan, maar daar is Isak Maatta met een belangrijke ingreep.

23′ Johan Hove denkt de openingstreffer te scoren, maar aangever Luciano Valente stond buitenspel.

21′ Het houdt nog niet over in De Koel. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht.

10′ VVV is een stuk sterker dan FC Groningen. Spits Kosidis krijgt een grote kans op de 1-0, maar Jurjus weet redding te brengen.

8′ Een slordig begin van de Groninger FC.

1′ De wedstrijd is van start!

De stand:

Willem II | 34 | 73 punten Roda JC | 34 | 70 punten FC Groningen | 33 | 64 punten FC Dordrecht | 34 | 63 punten

Opstelling VVV-Venlo: Van Crooij, Ketting, Janssen, Sierra, Kosidis, Verheijen, Sedlacek, Smans, Henderikx, Berden, Rutten

Opstelling FC Groningen: Jurjus, Bacuna, Rente, Peersman, Maatta; Schreuders, Hove, Duarte, Valente; Van Bergen, Postema

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof