Eerste helft | FC Groningen komt op 2-0 tegen SC Cambuur

Foto: Gijs Bouman

FC Groningen neemt het zaterdagavond op in eigen huis tegen SC Cambuur. Als Groningen de club uit Leeuwarden verslaat dan kunnen ze de nummer twee in de competitie, Roda JC, tot één punt naderen. Via dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

32′ DOELPUNT! Postema geeft een pass op Van Bergen die keeper Van Osch te slim af is: het is 2-0. Voor Van Bergen is het zijn achtste doelpunt van het seizoen.

31′ Het eerste gevaar van Cambuur. Balk stoomt op naar het zestienmeter gebied van de FC. Zijn pass op Van Kaam is echter slordig.

28′ Grote kans voor Bacuna die de bal vanaf zestien meter net over het doel schiet. Onderweg wordt de bal nog aangeraakt door een Cambuur-speler. De daaropvolgende hoekschop, genomen door Duarte, levert geen gevaar op voor Cambuur.

25′ Opnieuw een blessure bij Cambuur. Sylla raakt geblesseerd in het eigen doelgebied. Na een blessurebehandeling kan hij weer verder.

22′ DOELPUNT! FC Groningen komt op 1-0. Valente creëert een hoekschop die door Duarte genomen wordt. Hij weet Peersman te bereiken die de bal in de touwen werkt.

20′ Het stadion is nagenoeg uitverkocht. In de Euroborg zitten vanavond 22.118 toeschouwers naar de wedstrijd te kijken.

19′ De FC dicteert de wedstrijd. Tot grote kansen heeft het nog niet geleid. Een kans voor Bacuna wordt over het doel getrapt.

12′ Een vervelende botsing tussen Cambuur-spelers Uldrikis en Sylla ter hoogte van de middenstip. Na een korte blessurebehandeling kunnen beide spelers verder.

10′ De FC speelt op een hoog tempo waardoor het Cambuur niet lukt om de bal lang in de ploeg te houden. Tot grote kansen leidt het nog niet voor de FC.

4′ Eerste kans voor de FC. Vanuit een hoekschop kopt Peersman een meter naast het doel. Bij de aanval raakt Cambuur-speler Bergsma geblesseerd bij een botsing met Rente. Bergsma moet op een brancard van het veld gedragen worden. Hij wordt vervangen door Thomas Poll.

1′ De wedstrijd is van start!

FC Groningen, dat op derde plaats staat, heeft op dit moment 67 punten en verkeert in goede vorm. Van de laatste vijf wedstrijden werden er vier gewonnen, tegen NAC Breda werd er gelijkgespeeld. Cambuur staat op de twaalfde plek en heeft 45 punten. Van de laatste vijf wedstrijden werd er alleen tegen Eindhoven en Telstar gewonnen. Voor Groningen gloort ook promotie. Eerder op de avond speelde Willem II gelijk tegen MVV. De komende week speelt de FC in Tilburg tegen Willem II.

De stand:

1. Willem II | 35 | 74 punten

2. Roda JC | 35 | 71 punten

3. FC Groningen | 34 | 67 punten

4. FC Dordrecht | 34 | 66 punten

Opstelling FC Groningen: 21. Jurjus, 43. Peersman, 20. Blokzijl, 5. Rente, 8. Bacuna, 40. Valente, 6. Duarte, 7. Hove, 14. Schreuders, 25. Van Bergen, 29. Postema.

Opstelling SC Cambuur: 1. Van Osch, 22. Van der Meer, 4. Bergsma, 15. Tol, 27. Sylla, 10. De Jong, 8. Van Kaam, 25. Ottesen, 9. Uldrikis, 7. Balk, 19. Smit.

Scheidsrechter: Erwin Blank