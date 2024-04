Lidl wil supermarkt openen in De Held maar wil vestiging in Hoogkerk dan sluiten

Supermarktketen Lidl vraagt de Groningse gemeenteraad of het ook mogelijk is om een nieuwe supermarkt van het filiaal te openen in de wijk De Held III. Mocht de politiek enthousiast zijn dan wil de supermarkt de vestiging aan de Zuiderweg in Hoogkerk sluiten.

In de wijk De Held III, die ook wel De Heldin wordt genoemd, moeten 1.850 gerealiseerd gaan worden. Over de ontwikkeling wordt al jaren gesteggeld maar in januari maakte het College bekend dat er met de marktpartijen een overstemming is bereikt op hoofdlijnen. De verwachting is dat de eerste woningen er in 2027 zullen staan waarna er per jaar 150 tot 200 woningen gebouwd gaan worden. Het nieuws is de supermarktketen niet ontgaan en zij hebben we oren om het Hoogkerkse filiaal te verhuizen naar de nieuwe wijk.

Omzetverlies

Reden hiervoor is dat het filiaal in Hoogkerk weinig groei verwacht omdat er bijvoorbeeld te weinig parkeerplekken zijn en ook de bereikbaarheid te wensen overlaat. Daarnaast verrijst de komende jaren de wijk De Suikerzijde waar ook een supermarkt wordt gevestigd. De supermarkt verwacht hierdoor in Hoogkerk omzetverlies te gaan draaien.

“Supermarkt in De Held III”

Komende week vergadert de Groningse gemeenteraad over de De Held III. Het College laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat ze opteren voor een fijnmazige structuur van voorzieningen in de stad. “Dit vraagt om het toevoegen van voorzieningen in een wijk zo groot als De Held, Gravenburg en De Held III. Hierdoor zal ook de druk op winkelcentrum Vinkhuizen afnemen. Onderdeel van dit voorzieningencentrum is in onze ogen in ieder geval een supermarkt. Ook denken wij aan het toevoegen van een gezondheidscentrum.”