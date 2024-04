Lezing over de Groningse rol in Nederlands-Indië

Museum Aan de A

In Museum aan de A wordt aankomende woensdag een lezing gehouden over een Groningse familieregering in het Nederlands-Indië en de nadagen daarvan. De lezing wordt gegeven door historicus Jan Folkerts en Lieuwe Jongsma, Hoofd Publiek bij de Groninger Archieven.

Jan Folkerts schreef eerder dit jaar een biografie over Herman Warner Munthinghe, een man uit een vooraanstaande Groningse familie die carrière maakte in het bestuur van Indië. Het boek ‘De koloniale illusie. Herman Warner Muntinghe (1773-1827), architect van de koloniale staat’ kwam voort uit het proefschrift waarop Folkerts in 2023 promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Tijdens de lezing zal Folkerts licht werpen op de vroege negentiende eeuw in Indië en de rol van Groningers daarin. Daarbij wodt ook gesproken over de relatie die Munthinge had met de andere leden van de Groningse clan in Indië. Vervolgens zal Lieuwe Jongsma, die al tien jaar onderzoek doet naar het koloniale- en slavernijverleden van Groningen, Folkerts interviewen.

‘Humanitair kolonialisme’

Munthinge wordt gezien als een belangrijk figuur in de Nederlandse koloniale geschiedenis. In zijn biografie komt naar boven hoe hij worstelde met zijn visie op het kolonialisme, dat volgens hem zowel economisch winstgevend als humanitair moest zijn. De auteur doopt deze visie om tot ‘humanitair kolonialisme’.

De Groninger was belangrijk in de opbouw van het bestuur van Indië. Hoewel het regime voortdurend veranderde, bleef Munthinghe als constante factor een bestuursfunctie bekleden. Dat deed hij tot aan zijn dood.

Aanmelden

De lezing op 17 april begint om 20:30 uur, na afloop van de algemene ledenvergadering. Het is gratis, maar belangstellende dienen zich wel aan te melden door een mail te sturen naar info@verenigingstadenlande.nl, onder vermelding van: 17 april en het aantal personen.