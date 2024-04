Lefier organiseert buurtbijeenkomst Indische Buurt vanwege problematiek

Foto: Jimmy Dijk

Woningcorporatie Lefier organiseert aanstaande dinsdag 23 april om 19.00 uur een buurtbijeenkomst in het Florishuis voor haar bewoners uit de Indische Buurt. Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over de verschillende problemen die bewoners ervaren in hun woningen.

Vorige maand voerden de bewoners van de menadostraat samen met SP Groningen actie tegen de slechte omstandigheden in hun woningen. De huizen hebben onder andere te maken met tocht, vocht en schimmel. De bewoners overhandigden een zwartboek en eisten renovatie en verduurzaming in 2025.

De SP vertelde destijds aan OOG dat ze Lefier hadden uitgenodigd om bij de actie aanwezig te zijn, maar dat Lefier had afgezegd, omdat zij een buurtbijeenkomst niet de manier vonden om in gesprek te gaan. Dat gaat nu toch gebeuren.

Bewoners willen niet nog een winter in de kou en vocht wonen. Ze verwachten dat de woningcorporatie een concreet plan aanbiedt met stappen voor renovatie. Zo’n plan wisten bewoners uit de Palembangstraat onlangs ook af te dwingen.