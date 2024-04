Laatste thuisduels FC Groningen compleet uitverkocht

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen speelt in de rest van het reguliere seizoen haar twee thuiswedstrijden in een uitverkochte Euroborg. Ook voor de laatste twee uitduels is veel belangstelling.

De FC neemt het komende zaterdag in de Euroborg op tegen SC Cambuur, de nummer 10 van de KKD. Op vrijdag 26 april volgt een duel in Tilburg tegen koploper Willem II. Een week later staat opnieuw een uitwedstrijd op het programma, tegen Telstar, de nummer 16. Op vrijdag 10 mei wordt de reguliere competitie afgesloten in de Euroborg, tegen Roda JC, de nummer 2 van de competitie.

FC Groningen heeft alles nog in eigen hand. De FC heeft 3 punten minder dan Roda JC en 6 punten minder dan Willem II. Als de FC als eerste of als tweede eindigt, volgt directe promotie naar de eredivisie. Bij een derde of eventueel vierde plaats volgt een nacompetitie tussen zeven teams, waaronder de nummer 16 van de eredivisie. Inzet is 1 plek in de eredivisie.