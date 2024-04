Kwart miljard subsidie voor productie volledig hernieuwbare waterstof, grootste capaciteit komt uit Groningen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft 250 miljoen euro aan subsidies verdeeld over zeven projecten, die de productie van ‘hernieuwbare’ waterstof op moeten gaan krikken. Het geld moet vooral de productie in Groningen ten goede komen.

Waterstof wordt grotendeels gemaakt door elektriciteit door water te geleiden. De productie van ‘hernieuwbare’ waterstof betekent dat de daarvoor gebruikte stroom is opgewekt met windmolens, zonnepanelen of restwarmte. Waterstof maken is nu nog relatief onrendabel, ten opzichte van productie met fossiele stroom. Het geld moet er voor zorgen dat ‘hernieuwbare’ waterstofproductie toch van de grond kan komen.

Het streven van de subsidieregeling was om voor in ieder geval honderd megawatt aan elektriciteitscapaciteit waterstof te produceren. Dat is gelukt. Van de totaal 101 MW toegekende elektrolyse capaciteit is 91 MW van de projecten uit de provincie Groningen. Groengas asset (Groningen), RWE Eemshydrogen (Eemshaven), en VoltH2 (Delfzijl) hebben een subsidie gekregen.

Met de regeling wordt het kostenverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof gedicht (de onrendabele top). Voor de toekenning van de subsidie heeft RVO de bedrijven gerangschikt op basis van aangevraagde subsidie per megawatt elektrolyse capaciteit. Daardoor is er concurrentie tussen de projecten en krijgen de meest kostenefficiënte projecten subsidie. Het gemiddelde van de zeven winnende projecten is €2,5 miljoen subsidie per megawatt elektrolyse capaciteit. Het laatste project dat volledig binnen het budget viel was ongeveer €3,2 miljoen subsidie per megawatt. De bedrijven hebben tot 2028 om hun elektrolyseproject af te ronden.

De waterstof wordt bijvoorbeeld geleverd aan de chemische industrie of tankstations. Eén project zal de duurzame elektriciteit voor elektrolyse krijgen via een directe lijn met een zonne-installatie. Dit draagt bij aan het verminderen van druk op het stroomnet.