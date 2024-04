Kosten Bevrijdingsfestival zijn te hoog, dus kun je een badeendje kopen voor een race in de Papiermolen

Aanstaande vrijdag organiseert de organisatie van het Bevrijdingsfestival in Groningen een Badeendenrace. De ‘Badeendenrace voor de Vrijheid’ is bedoeld als ludieke actie om geld in te zamelen voor het festival zelf, zodat er genoeg geld is voor de editie van volgend jaar.

Het Bevrijdingsfestival laat vrijdagmiddag 6.000 badeendjes te water in de Papiermolen. Voorafgaand kunnen mensen een eendje kopen voor 5 euro. Daarvoor wordt een eendje, met bijbehorend nummer, te water gelaten. De koper van het winnende eendje wint de hoofdprijs. Daarnaast zijn er nog eens een dertigtal andere prijzen.

De race wordt georganiseerd om geld binnen te harken voor het festival zelf. Volgens de festivalorganisatie zijn dit soort acties nodig ‘simpelweg omdat de kosten voor zo’n groot evenement hoog zijn’: “Met de opbrengst van deze ludieke Badeendenrace kunnen we een deel van de kosten van Bevrijdingsfestival Groningen 2024 dekken en nieuwe spectaculaire elementen toevoegen ter ere van 80 jaar vrijheid volgend jaar. Op deze manier zorgen we er samen voor dat ons geliefde festival ook in de toekomst gratis toegankelijk blijft.”

De organisatie van het Bevrijdingsfestival heeft het al een paar jaar moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen voor het gratis evenement. Twee jaar terug was het festival daarom, voor één keer, niet gratis. Bezoekers moesten vijf euro betalen voor een toegangskaartje. Daarover ontstond ophef, waarna overheden (gemeente, provincie en het Rijk) bijsprongen met geld om het festival gratis te houden. Ook kwam er een waarborgfonds voor slecht weer.

Wie een badeendje wil kopen voor de race, kan dat hier doen. De race zelf vindt plaats op vrijdag 3 mei en is besloten. Op de Main Stage van het Bevrijdingsfestival is zondagavond een samenvatting te zien van de race. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt.