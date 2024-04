Koningsnacht in Stad zonder incidenten verlopen: “Avond kwam wel laat op gang”

Foto: Britt Gnodde

Koningsnacht 2024 is zonder incidenten verlopen. Dat laten de gemeente Groningen en de politie weten.

“De festiviteiten zijn goed en rustig verlopen”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “Er zijn wat kleine incidentjes geweest die we tijdens normale stapavonden ook zien.” De grootste festiviteiten vonden tijdens Koningsnacht plaats op de Vismarkt waar verschillende optredens waren en in het Stadspark was ‘Helden van Oranje’ neergestreken. “Hoeveel bezoekers er zijn geweest dat is onbekend. Daarvoor zou je hele geavanceerde apparatuur in moeten zetten, waarbij het lastig is om een goed beeld te krijgen omdat het om verschillende activiteiten verspreid over de stad gaat. Het beeld dat we echter hebben is dat het gezellig druk was, waarbij de drukte wel laat op gang kwam.”

Verslaggevers van OOG Tv spreken ook van een gezellige, ouderwetse Koningsnacht. Waarbij veel mensen, in het oranje gekleed, in goede sfeer de verjaardag van de koning vierden. Ook de politie spreekt van een rustige nacht. Tot nu toe is er één noemenswaardig incident bekend. “We hebben een 24-jarge man uit Groningen aangehouden die in de binnenstad betrapt werd op het bij zich hebben van een vuurwapen en een mes. Een beveiliger van een horecagelegenheid aan de Grote Markt zag dit en door zijn handelen hebben we deze man heel snel aan kunnen houden.” De wapens zijn in beslag genomen en de man is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord zal worden.