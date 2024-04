Koningsdag zonder problemen verlopen in Stad

Foto: Rieks Oijnhausen

Koningsdag is gezellig, soepel en zonder grote problemen verlopen in Stad. Dat laat de gemeente Groningen zondag weten.

Zondagochtend was er in de stad nog maar weinig te merken dat een dag eerder de verjaardag van de koning uitgebreid was gevierd. Stadsbeheer was met tientallen medewerkers en voertuigen op pad om de straten schoon te maken en om afval op te ruimen. “We kijken terug op een geslaagde dag”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “Hoeveel mensen de stad hebben bezocht ,weten we niet. Wel weten we dat het Kingsland Festival in het Stadspark door ongeveer 30.000 mensen is bezocht. Andere drukke plekken waren verschillende locaties in de binnenstad, waaronder de Vismarkt en de Singels. Maar dit is zonder problemen verlopen.”

Een treinstoring dreigde zaterdag aan het einde van de avond nog wel even roet in het eten te gooien. Door een aanrijding op station Assen werd rond 22.30 uur het treinverkeer richting de Drentse hoofdstad gestremd. Coenraads: “Dat hebben we wel even nauwgezet gevolgd, waarbij we ook contact hebben gezocht met NS. Aanvankelijk werd gemeld dat het treinverkeer enkele uren stil zou liggen, maar rond middernacht lukte het om de treinen weer te laten rijden. De vertraging was daarmee minder groot en daardoor kon iedereen veilig thuis komen.”