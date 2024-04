Koningsdag springlevend in de dorpen: “Vergunningen beginnen wel steeds meer in de papieren te lopen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Nog zes dagen en dan vieren we Koningsdag. In de dorpen in de gemeente wordt er uitgekeken naar de feestdag. Hoewel er ook zorgen zijn. Want door de vergunningen kost het steeds meer werk en geld om een feest te organiseren.

Eén van de dorpen waar er reikhalzend uit wordt gekeken naar Koningsdag is Haren. “Bij ons is het wat rustiger en gemoedelijker dan in de stad waar het vaak erg druk is”, vertelt Berend de Boer van de Harense Oranjevereniging. “Wij beginnen om 10.30 uur met een opening op het Raadhuisplein. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) houdt een toespraak, ik ga wat woorden zeggen en na het hijsen van de Nederlandse driekleur wordt het volkslied gespeeld. En dat is het startsein voor een grote kindervrijmarkt. Die vrijmarkt is wel de kurk waar de hele viering op drijft.”

“Op de foto met Disney-figuren”

De kindervrijmarkt geeft Koningsdag in Haren een speciale sfeer. “Ouders, verzorgers en vriendjes die langs de kleedjes lopen en spullen kopen brengt altijd veel gezelligheid met zich mee. En als vereniging kleden we dat gezellig aan. Zo zijn er verschillende attracties, is er een steelband die Caraïbische muziek laat horen, Joris ten Haave is er met het draaiorgel en er zullen verschillende Disney-figuren rondlopen waar je mee op de foto kunt. En wat nieuw is, is dat we een mechanische drumband op klompen hebben weten te regelen. Dat gaat heel bijzonder en verrassend worden.”

“Concert in de Gorechtkerk”

Ook de bewoners in zorgcentra worden niet vergeten: “Een groep op twintig historische fietsen zal langs de centra trekken. Dit zijn fietsen met bijvoorbeeld van die hele grote wielen. Op de fietsen zullen mensen zitten in kleding uit die tijd. De stoet wordt vergezeld door Ten Haave met het draaiorgel. Wat daarnaast ook nieuw is, is dat we bij de dorpskerk een Oranjeplein hebben met foodtrucks en een dj waar mensen een hapje en een drankje kunnen krijgen. Koningsdag wordt afgesloten met een Oranjeconcert in de Gorechtkerk. Bij dit concert zullen er stukken worden gespeeld door fanfarevereniging Juliana uit Hoogezand en zal ook het orgel te horen zijn. De entree is gratis, na afloop kan er een gift worden gedaan aan goede doelen die door de kerk ondersteund worden.”

“We betalen nu duizend euro aan alleen al vergunningen”

De Boer hoopt op een mooie dag waarop de zon vrolijk zal schijnen. Maar hem moet wel iets van het hart: “Het organiseren van zo’n feest wordt steeds moeilijker. In financieel opzicht maar ook qua vergunningen. Tegenwoordig moet je veel tijd en energie steken in een vergunning. Vroeger was dat heel anders. Dan maakte je afspraken die op de achterkant van een sigarendoosje werden geschreven. Qua gemeentelijke leges betalen we nu ongeveer 1.000 euro. Voor dat geld kun je ook hele andere dingen doen. En ik snap het wel want we leven in een rare en spannende tijd, waarbij je een goed veiligheidsplan moet hebben. Maar dit feest organiseren we als vereniging niet voor onszelf. We organiseren dit voor het dorp, voor de inwoners. Dezelfde geluiden hoor ik ook bij andere verenigingen en dan maak ik mij wel zorgen als ik hoor dat in den lande, dat om deze reden, verenigingen stoppen. Ik vind dat heel erg zonde.”

Tekst gaat verder onder de foto:





In Ten Boer wordt bij de start van festiviteiten het volkslied gespeeld. Foto: Els Gelling

Freek van der Ploeg (Ten Boer): “Het loopt in de papieren”

In Ten Boer herkennen ze dat probleem. Freek van der Ploeg: “Het probleem is niet de vergunningen maar wel dat het flink in de papieren loopt. Als je drankjes wilt verkopen heb je bijvoorbeeld een horecavergunning nodig. De kosten die met vergunningen gepaard gaan zijn wel een probleem. We zijn wel tevreden met de manier waarop we de vergunningen aan kunnen vragen. De gemeente is erg behulpzaam en we kunnen ook altijd terecht bij het gebiedsteam dat in het dorp vanuit het oude gemeentehuis werkt.”

“Zingen van het Wilhelmus”

De activiteiten in Ten Boer spelen zich af op het dorpsplein aan De Valckestraat. “Om 10.00 uur beginnen we met een officieel programma waar ook wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) bij aanwezig zal zijn. De vlag wordt in top gehesen, het Wilhelmus wordt gespeeld en de gemeente en Dorpsbelangen bieden koffie, thee en wat lekkers aan. Daarna is er een kleine pauze in het programma wat ons de mogelijkheid biedt om de kindervrijmarkt op te bouwen die vanaf 12.00 uur plaatsvindt.”

“Burgemeester gaat een bezoek brengen”

Naast een kindervrijmarkt zullen er een springkussen zijn en kunnen kinderen geschminkt worden: “We hebben ook een ijscoman uitgenodigd die allerlei bijzondere trucjes kan en we hebben een horecaplein waar mensen wat kunnen eten en drinken. Bij dit onderdeel zal ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) aanwezig zijn. Meneer Schuiling nam contact met ons op, dat het hem leuk leek om eens te ervaren hoe het bij ons in het dorp gaat. Dat vinden we super leuk. In de avond hebben we in het dorpshuis een pubquiz en muziekbingo. We zien dat hier al veel belangstelling voor is.”

“Ten Boer is een confessioneel dorp”

Van der Ploeg vertelt dat de dag voor Ten Boer belangrijk is: “Ten Boer is best wel een confessioneel dorp dat behoorlijk koninklijk gezind is. Er wordt van oudsher veel gevlagd en de activiteiten kennen een grote toeloop. Het is altijd heel gezellig. Het is de dag dat je elkaar kunt ontmoeten, dat je met elkaar praat, dat iedereen feestelijk uitgedost is en waarbij men blij en vrolijk is. Zulke dagen hebben dorpen nodig.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Eén van de hoogtepunten in Thesinge is het spelen van een jeu de boules-wedstrijd. Foto: jasw via Pixabay

Hans Wind (Thesinge): “Muziekkorps trekt door het dorp”

Feest zal het zaterdag ook in Thesinge zijn. Hans Wind van het Oranjecomité: “Het dorp zal op zijn kop komen te staan. Vanaf 09.00 uur trekt muziekvereniging De Bazuin door het dorp. Zij lopen door de straten en naarmate de tocht vordert zal de stoet langer en langer worden. Dat is een hele mooie traditie die we hebben. De tocht eindigt op het sportveld. Daar zingen we het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus en zingen we het Grönnens Laid. In de ochtend zullen er spelletjes zijn voor de kinderen. In de middag is er jeu de boules voor alle leeftijden.”

“Jeu de boules”

Wind spreekt van een hit: “We doen dat nu inmiddels een aantal jaren en deze opzet bevalt heel erg goed. Er zit een wedstrijdelement in, maar het biedt ook alle ruimte om gezellig met elkaar te praten. Het is heel gemoedelijk. Op het terrein hebben we daarnaast een kleedjesmarkt waar kinderen spulletjes kunnen verkopen. Na afloop vindt er op het terrein een liveoptreden plaats van een band uit het dorp. Zij hebben gezegd dat ze dat graag voor eigen dorp doen. Gedurende de dag hoeven mensen ook niet naar huis want er zal volop eten en drinken worden aangeboden. En samen hopen we er een hele mooie dag van te gaan maken.”

Agniete van Everdingen (Noordlaren): “We beginnen de dag met een gratis ontbijt”

Dat hopen ze ook in Noordlaren. “Dit is één van de belangrijkste dagen in het jaar”, vertelt Agniete van Everdingen van het Oranjecomité. “Door het jaar heen worden er meer dingen georganiseerd. Maar bij deze activiteit zie je dat het veel mensen uit het dorp trekt. Dat is goed voor de verbinding, voor het contact dat je met elkaar hebt.” De activiteiten in Noordlaren zijn daar ook op ingericht: “We hebben een ochtend- en middagprogramma. In de ochtend beginnen we met een gratis ontbijt bij De Rieshoek, de voormalige school. Is het mooi weer dan zitten we buiten, is het slecht weer dan verhuizen we naar binnen.”

“Koninklijke maaltijd”

Daarna vindt er een vrijmarkt plaats. “Joris ten Haave komt met het draaiorgel een uurtje bij ons langs om onder andere het Wilhelmus te spelen. Ook zullen er een springkussen zijn en kunnen kinderen geschminkt worden. Wat dit jaar nieuw is, is dat we een goochelaar hebben weten te strikken die nog niet zo lang geleden een Nederlandse prijs heeft gewonnen. Dus er valt genoeg te zijn. Het ochtendprogramma duurt tot 12.00 uur. Vanaf 17.00 uur is er het avondprogramma. Dat vindt opnieuw in De Rieshoek plaats. We bieden een koninklijke borrel en een koninklijke maaltijd aan, en daarna kunnen mensen gezellig blijven kletsen onder de klanken van wat muziek.”