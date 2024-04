Koningsdag belangrijk voor Oranjebuurt: “Het verbindt de wijk maar vergunningen maken het steeds lastiger”

Foto: Petra Drijver

Nog een paar dagen en dan vieren we Koningsdag. In de Oranjebuurt in Groningen zijn de voorbereidingen in volle gang. Hoewel volgens Petra Drijver van de organisatie daar tegenwoordig ook veel doorzettingsvermogen bij komt kijken.

Hoi Petra! Als er ergens Koningsdag in Groningen wordt gevierd dan is het wel in de Oranjebuurt …

“We hopen er ook weer een hele leuke dag van te gaan maken. Het recept is vergelijkbaar met de afgelopen edities. We hebben weer een vrijmarkt voor kinderen, er kunnen ritjes gemaakt worden op pony’s, er komt een band uit Groningen optreden, we hebben een discjockey, kinderen kunnen geschminkt worden en op het middenterrein van het Nassauplein kan er gezellig gegeten en gedronken worden.”

Een combinatie dus van cultuur, muziek en een poging om de zolder wat leger te krijgen …

“Haha, ja. En we hebben ook wat nieuwe onderdelen in het programma. We kregen een mailtje van een jonge tiener die een suikerspinkraam heeft. Hij schreef in de mail dat hij graag ondernemer wil worden en of het ook mogelijk is om op zaterdag suikerspinnen te verkopen. Super leuk natuurlijk! En daarnaast zijn er een aantal meiden die een streetdance-optreden komen geven. Vorig jaar hebben ze dat ook gedaan en die aanvraag kwam dit keer ook weer binnen.”

Kijken jullie uit naar de dag?

“Ja. We hebben er zin in. En we hopen dat het qua weer goed komt. Dat het niet te koud is en dat de dag droog mag gaan verlopen. Dat zou super zijn. En je merkt dat het de afgelopen week wel echt begint te leven inderdaad. Dat mensen vragen of ze een plekje op de vrijmarkt kunnen reserveren bijvoorbeeld. Daarvan zeggen wij dan, dat organiseren wij niet. Dat wordt niet door ons gecoördineerd. Wie het eerste komt, die het eerste maalt. En ook de aanvragen dus dat mensen iets willen doen. Daaraan merk je dat het begint te leven.”

Hoe belangrijk is Koningsdag voor jullie als wijk?

“Het Koningsdagfeest in de Oranjebuurt staat bekend als een kinderfeest. Waar kinderen hun spullen kunnen verkopen en waar ouders, familieleden en belangstellenden een hapje en een drankje kunnen nuttigen. Het is kleinschalig maar heel leuk. Maar het is wel degelijk belangrijk. Je komt in contact met je buurtgenoten. Je hebt een gesprekje. En dat is belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn.”

Merk je dat die behoefte er ook is?

“Ja, absoluut. WIJ Groningen heeft onlangs een buurtborrel georganiseerd. Dat was op een maandagmiddag. Voor de borrel hadden zich veertig mensen opgegeven maar er kwam 150 man op af. Daar moet ik wel bij vertellen dat die borrel bedoeld was voor de Oranjebuurt en de Noorderplantsoenbuurt. Het doel was om met elkaar in gesprek te geraken en om bijvoorbeeld de wijkagent te ontmoeten. Maar als je zoveel mensen op de been weet te brengen op een maandagmiddag, dan is die behoefte gewoon aanwezig. Er volgen overigens nog twee van zulke borrels waarbij er in juni eentje plaatsvindt in de Watertoren aan de Doctor C. Hofstede de Grootkade.”

Afgelopen weekend spraken we als redactie met verschillende Oranjeverenigingen in de dorpen in de gemeente. Daar vertelde men dat het steeds lastiger wordt om een Koningsfeest te organiseren vanwege de vergunningen die aangevraagd moeten worden …

“Ach, hou op. Het wordt elk jaar lastiger. Als je drankjes of hapjes gaat verkopen moet je allerlei diploma’s en horecavergunningen hebben. Ook op het gebied van de openbare orde moet je van alles paraat hebben. Wij zitten met drie man in het bestuur en ik kan je verzekeren dat dit veel tijd, energie en ook geld kost. Want er wordt ook een bedrag gevraagd om de vergunningen te bemachtigen.”

De Oranjevereniging Haren is een bedrag van 1.000 euro kwijt voor alleen de vergunningen terwijl ze daar zeggen dit zonde te vinden omdat ze het feest niet voor zichzelf organiseren …

“Zo’n bedrag zijn wij niet kwijt. Dat komt omdat wij wat kleinschaliger zijn. Maar wij denken er ook zo over. Wij organiseren dit niet voor onszelf. Nee, we doen dit voor de wijk. Zodat kinderen een leuke dag hebben. Zodat ouders het gezellig hebben. Zodat mensen die eenzaam zijn een leuk evenement hebben waar ze naar toe kunnen en er met mensen een gesprekje aan kunnen knopen. Ik vind dat jammer. Terwijl we het hebben over een relatief klein evenement: onze festiviteiten vinden plaats van 09.00 tot 13.00 uur. En ja dan is het lastiger dat het steeds lastiger wordt gemaakt.”

Om het positief af te sluiten. De koninklijke familie is dit jaar in Emmen. Daarvan kun je zeggen dat is op steenworp afstand. Hebben jullie ook geluiden ontvangen dat de Oranjes wellicht daarna nog even langskomen in de Oranjebuurt?

“Ze zijn van harte welkom. De bussen van Qbuzz rijden langs het Nassauplein dus ze kunnen ons makkelijk bereiken vanuit Emmen. We zouden het heel erg leuk vinden als ze een oranjebitter komen drinken en een oranjetompouce komen opsmikkelen. En misschien een suikerspin?”

In 2017 maakte OOG Tv een reportage over Koningsdag in de Oranjebuurt: