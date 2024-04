Bij Zeerijp, in de gemeente Eemsdelta, is donderdagmorgen om 11.10 uur een aardbeving gemeten. De beving had een kracht van 2.1 op de schaal van Richter.

Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat die een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Diverse omwonenden hebben de beving gevoeld.

De laatste beving met een kracht van 1 of meer vond op 8 maart plaats in Usquert. De zwaarste beving van dit jaar was bij Luddeweer, met een kracht van 1.2.