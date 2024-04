Kledingbeurs in Ten Boer trekt veel belangstelling: “Het hergebruiken van kleding zit in de lift”

Foto: Annie Postma

De kledingbeurs die op vrijdag en zaterdag gehouden werd op Woldwijk in Ten Boer is een groot succes geworden. Volgens Annie Postma van de organisatie kan op lokaal niveau ook gezegd worden dat het hergebruiken van kleding in de lift zit.

Hoi Annie! Het was de derde keer dat jullie deze kledingbeurs georganiseerd hebben hè?

“Klopt. In 2022 was de eerste editie. Die eerste keer was toen gelijk een succes. Dit weekend waren we toe aan de derde editie en iedere keer zien we dat er groei in ziet. Op vrijdagavond was het gezellig druk, op zaterdag was het heel druk. En dat is natuurlijk super leuk.”

De kledingbeurs bestaat ook uit twee onderdelen …

“Op vrijdag is de beurs bedoeld voor volwassenen. Op zaterdag staat de markt in het teken van kinderkleding. In de boerderij Dijkshorn op Woldwijk waren op beide dagen ongeveer dertig standhouders actief. Het gaat om tweedehandskleding waarmee we, door dit te organiseren, een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Wat nieuw was in het programma was een mevrouw die op vrijdagavond kleding repareerde. Zij is verbonden aan het Repaircafé in Ten Boer. Zij heeft het ontzettend druk gehad. Eigenlijk is ze 2,5 uur in touw geweest om kleding te repareren, waarbij ze niet eens tijd had om een kop koffie te drinken.”

Kun je daarmee zeggen dat het repareren van kleding in de lift zit?

“Ik weet niet of je Ten Boer als een blauwdruk van Nederland kunt zien. Maar het is wel zo dat we op lokaal zien dat de interesse toeneemt. Het hergebruiken van kleding is duurzaam. Het repareren van kleding is de volgende stap waarbij er bijgedragen wordt aan het langer kunnen gebruiken van kleding. En landelijk is er wel een tendens op gang gekomen waarbij het aanschaffen van goedkope kleding uit het buitenland steeds meer ter discussie staat. Wat mij opviel is dat we hoorden dat veel mensen niet wisten dat er in het Repaircafé in Ten Boer kleding wordt gerepareerd. Ik denk dat ze het daar de komende tijd flink drukker gaan krijgen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De Kledingbeurs in Ten Boer stond op vrijdag in het teken van volwassenen, op zaterdag waren kinderen welkom. Foto: Annie Postma

Het is ook een tendens die gestimuleerd wordt door de gemeente …

“Dat klopt. De gemeente zet daar mooie stappen in. Maar ook internationaal gebeurt er van alles. Bijvoorbeeld het besluit onlangs dat fabrikanten van elektrische apparatuur het makkelijker moeten maken om apparatuur te kunnen repareren. En dat zie je terug op meer terreinen. Van een wegwerpmaatschappij maak je een transitie door naar een maatschappij van recycling en hergebruik. Dat bespaart ook nog eens geld.”

Een kledingbeurs dus. Maar jullie hebben er ook echt een feestje van gemaakt op zaterdag hè?

“Ik vertelde al dat het op zaterdag heel druk was. Van 14.00 tot 17.00 uur waren we geopend en we hadden op ieder moment wel tussen de vijftig en honderd kinderen rondrennen. En ja, daar moet je een feestje van maken. In de boerderij vond de markt plaats, buiten stond er een springkussen en konden kinderen aan de slag met een workshop waarbij er sokpoppen gemaakt konden worden. We hebben het ook ontzettend getroffen met het mooie weer. Dat was een cadeau.”

De vraag lijkt overbodig, maar volgend jaar weer?

“Dat is wel het plan. En we denken na of we wellicht komende herfst ook een editie kunnen organiseren. Die vraag kregen we namelijk de afgelopen dagen. Of het niet een idee zou zijn om in de herfst een markt te organiseren die zich dan wat meer richt op de winterkleding. Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat we dit gaan doen, maar we gaan hier wel over nadenken. Wordt vervolgd dus!”