Kindermuziekweek drukt kinderen instrument in de hand: “Niet alle kinderen hebben in ons land dezelfde kansen”

De Kindermuziekweek is in volle gang. Tijdens de week komen kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking met het spelen op instrumenten. In De Oosterpoort vonden zaterdagmiddag workshops en een concert plaats georganiseerd door VRIJDAG, het NNO en SPOT. Een gesprek met Joëlle Doll van het NNO over het belang van deze dag.

Hoi Joëlle! Om maar met de deur in huis te vallen: hoe belangrijk is dit?

“Ja, heel belangrijk. Als je puur kijkt naar de waarde van het bezoeken van een theatervoorstelling of concert: Brits onderzoek heeft laten zien dat dit een mens gelukkig maakt. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om naar een concert te gaan. Er is bijvoorbeeld geen geld voor. Daarom hebben wij ons als NNO hier bij aangesloten en hebben we het programma gistermiddag afgesloten met het familieconcert Carmen. Het was heel erg geslaagd. Dankzij bijvoorbeeld Quiet en de Stadjerspas konden veel mensen hier bij aanwezig zijn.”

Was dit ook de eerste keer dat jullie hier aan meegewerkt hebben?

“Wel op deze manier. Vorig jaar hebben we met de Doe Maar Mee Band samengewerkt met OBS Joseph Haydn. De Doe Maar Mee Band is speciaal opgezet om verbinding te maken tussen muziekverenigingen en scholen waarmee we kinderen in aanraking laten komen met het bespelen van muziekinstrumenten. En dat was een groot succes. Maar dit jaar wilden we het op een andere manier aanpakken. Je wilt eigenlijk zoveel mogelijk kinderen bereiken. De Kindermuziekweek, die bedoeld is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, vinden wij een heel mooi middel. Het doel is dat dit een soort Kinderboekenweek gaat worden maar dan voor muziek. Dat spreekt ons heel erg aan.”

Veel animo was er voor de workshop percussie waarbij kinderen de beginselen kregen aangeleerd.

Want jullie hebben voor deze editie de handen ineengeslagen met VRIJDAG en SPOT …

“Klopt. Naast een familieconcert hebben we gistermiddag workshops aangeboden. Je kon een workshop volgen waarbij je beats ging maken op een iPad, er was een workshop waarbij je kon leren hoe je moet dirigeren, er kon gezongen worden, er kon met percussie worden gewerkt en kinderen konden hun eigen tamboerijn maken. De deelnemende kinderen konden maximaal twee workshops kiezen. De cursussen werden gegeven door muziekdocenten van VRIJDAG en door ervaren musici van het NNO.

Nu noem je een aantal workshops waarbij ik me voor kan stellen dat het niet bij elke workshop super druk was …

“Ik snap waar je heen wilt. Bij het zingen was er tijdens de eerste ronde beperkte aandacht. Maar tijdens de tweede ronde was het ook op die plek erg druk. En natuurlijk is het spannend om iets te gaan zingen. Maar het heeft heel goed uitgepakt en we hebben heel veel blije gezichten gezien. Dat geldt ook voor de andere workshops. Het ging heel soepel.”

Hoeveel kinderen hebben jullie gisteren verwelkomd?

“We hadden een maximum ingesteld van tachtig kinderen. Uiteindelijk hebben er ongeveer 70 á 75 kinderen deelgenomen. Daar is ook hard voor gewerkt. We hebben de afgelopen periode alle kanalen gebruikt, we zijn ook de wijken ingegaan, om hier ruchtbaarheid aan te geven. We zijn bewust op zoek gegaan naar mensen voor wie muziek niet vanzelfsprekend is.”

Toen ik op de basisschool zat kreeg ik muziekonderwijs. Het was onderdeel van het curriculum. Is dat tegenwoordig niet meer zo?

“Ik denk dat dit verschilt. Het is afhankelijk van de school. Maar uiteindelijk is het voor ieder kind mogelijk om muziekonderwijs te volgen via het Jeugdfonds. Waar wij echter tegen aan lopen is dat niet iedereen dat weet. In de aanloop naar deze dag zijn we bijvoorbeeld Engels- of anderstaligen tegengekomen, die geen Nederlands spreken, en niet weten dat het mogelijk is om bijvoorbeeld via VRIJDAG kennis te maken met het maken van muziek. Dat is een trieste conclusie. Het Jeugdfonds geeft namelijk een vergoeding van maximaal 500 euro per kind per cursusjaar dat rechtstreeks wordt uitgekeerd aan bijvoorbeeld een muziekschool. Dus ook voor kinderen uit arme gezinnen is deze vorm van onderwijs mogelijk.”

Wat moet je doen als je dirigent bent?

Om kinderen te enthousiasmeren voor muziek: is dat ook de reden geweest dat jullie de Doe Maar Mee Band hebben opgericht?

“Ja. We vinden het belangrijk dat ieder kind een muziekinstrument in zijn of haar handen krijgt. Wat is het? Is het leuk? Kan ik er iets mee? Met deze band bereik je ook veel kinderen. Daarom hebben we ook de ambitie om op zoveel mogelijk scholen zo’n band op te richten. Je krijgt als kind, ook als je nog geen orkestervaring hebt, de kans om in een orkest mee te spelen. En waarom dat belangrijk is? Het is niet alleen een leuke ervaring, maar je stimuleert ook allerlei zintuigen en cognitieve functies. Dat is heel waardevol.”

Terug naar de dag van gisteren. Hoe werd er na afloop van de dag gereageerd?

“Iedereen was heel enthousiast. Het concert werd met applaus ontvangen en ook de workshops hebben goed uitgepakt. Na afloop was er de mogelijkheid om een wens op te schrijven en deze in een gouden brievenbus te stoppen. Ik heb inmiddels de meeste wensen bekeken en ik ben heel veel leuke dingen tegengekomen. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld willen dat het orkest eens optreedt voor hun opa of oma. Dat we een keer op school langskomen. En er zijn kinderen die het leuk lijkt om eens op de grote trom te mogen slaan. Van al deze wensen zullen wij er eentje uit laten komen. Daarover binnenkort meer.”

En deze dag gaat volgend jaar een vervolg krijgen?

“De eerste geluiden die ik hoor, die zijn heel positief. De komende periode gaan we dit, samen met SPOT en VRIJDAG, evalueren. Hoe is het gegaan? Hebben we dat bereikt wat we wilden bereiken? Dus dat volgt binnenkort. Maar ik weet zeker dat dit een vervolg gaat krijgen. Het doel is om kinderen in contact te laten komen met muziek. Dat is heel belangrijk. En er wacht ons op dat vlak nog heel veel werk.”

De dag werd afgesloten met het familieconcert Carmen van het NNO.