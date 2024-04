Jonathan van Dorssen flink op schot: GVAV geeft GRC Groningen pak slaag

Foto Andor Heij. Jonathan van Dorssen (tweede van links) scoorde vier keer voor GVAV tegen GRC.

“Het was een heerlijke middag, maar ik kreeg wel heel veel vrijheid”, aldus GVAV aanvaller Jonathan van Dorssen na de wedstrijd zondag tegen stadgenoot GRC Groningen. Van Dorssen maakte er vier voor zijn ploeg, die met 6-1 won.

Beide clubs zitten in de eerste klasse J volop in de degradatiezorgen en kunnen de nacompetitie bijna niet ontlopen. Rechtstreeks degraderen kan ook nog. De gasten leken zich dat het beste te beseffen in de stadsderby op sportpark Corpus den Hoorn, de thuisbasis van GRC.

GVAV Rapiditas was veel beter en kreeg meteen al twee grote kansen. Na een overtreding in het strafschopgebied schoot Joel de Jong na 19 minuten een strafschop wel raak. De tweede viel vijf minuten later. Van Dorssen kopte een corner van Jordi Paapst in het doel. GRC bleef letterlijk kansloos in het eerste bedrijf.

Van Dorssen op schot

Na de pauze miste GVAV opnieuw twee grote kansen. Na 68 minuten scoorde GVAV wel. Van Dorssen tikte een voorzet van O-19 speler Chadi Abida binnen. Abida stond ook aan de basis van de 4-0, die door Daan van der Meulen in het net werd gekopt. Via een strafschop mocht GRC in de 73e minuut wat terug doen. Robert Smit faalde niet: 4-1.

Maar het slotakkoord was voor Van Dorssen. Hij kopte twee minuten later een voorzet van Van der Meulen in de touwen. Na 83 minuten nam Van Dorssen een bal op de borst aan en schoot vanuit de draai zijn vierde en de 6-1 eindstand op het scorebord.

Stoppen

“Ik heb ooit in een bekerwedstrijd vier keer gescoord”, aldus Van Dorssen. “Dat was tegen een vierdeklasser: Ter Apel. Maar in competitieverband was dit de eerste keer”.

Opvallend is dat de slechts 22-jarige Van Dorssen na dit seizoen wil stoppen met voetballen. “Ik heb mijn plezier verloren. Ik wil graag op divisieniveau spelen, maar er zijn geen clubs in de buurt”. Bij GVAV blijven is ook geen optie voor hem vanwege de vele spelers die weg gaan: “GVAV is één grote familie, maar wat moet je als je hele familie vertrekt”.

Krachtsverschil

Trainer Dennis van den Driessche van GVAV hoopt dat Van Dorssen toch blijf en was uiteraard in zijn nopjes met de zege: “Het krachtsverschil was wel heel erg duidelijk. De uitslag liegt er dan ook niet om”. De winst was noodzakelijk voor GVAV: “Het doel is om rechtstreekse degradatie af te wenden. Dat is vanmiddag toch wel bijna gelukt. We hebben een groot gat geslagen met de onderste twee. We kunnen naar boven kijken. Maar achtste worden is met nog twee wedstrijden heel erg lastig. We zien wel waar het schip strand”.

Uit zicht

De veilige achtste plaats is voor GRC helemaal ver uit zicht: “Ik geloof niet meer in rechtstreekse handhaving”, aldus GRC Groningen trainer Gerard Zeeman. “Maar absoluut wel in een plek in de nacompetitie”.

Maar dan moet het in de laatste drie wedstrijden voor GRC wel anders dan in de wedstrijd tegen GVAV: “Het zat er absoluut niet in”, vervolgde Zeeman. “We hebben geen kans gehad. De echte wil om de punten te pakken hadden we niet. Ik ben dit helemaal niet gewend van mijn ploeg. Bijna niemand scoorde een voldoende. Het was een onherkenbaar GRC vandaag”.

GRC Groningen – GVAV Rapiditas 1-6. 19. Joel de Jong 0-1 (pen.). 24. Jonathan van Dorssen 0-2. 68. Jonathan van Dorssen 0-3. 68. Daan van der Meulen 0-4. 73. Robert Smit (pen.) 1-4. 75. Jonathan van Dorssen 1-5. 83. Jonathan van Dorssen 1-6. Toeschouwers: 175.

GVAV is tiende met 24 punten uit 22 wedstrijden. Het gat met PKC’83, dat achtste staat, is twee punten, maar PKC heeft nog vier wedstrijden te gaan en GVAV slechts twee. GRC zakte naar de twaalfde en voorlaatste plek met 19 uit 21.