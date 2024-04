Jerrycans en wasdrogers met drugsafval gedumpt bij De Poffert

Foto via Basisteam Westerkwartier van de Politie (Instagram)

Agenten hebben woensdag gedumpt synthetisch drugsafval gevonden bij De Poffert.

Het afval, verpakt in meerdere jerrycans en twee oude wasdrogers, werd gevonden aan de Hoofdstraat in het buurtschap. Het afval moet in de nacht van dinsdag op woensdag langs de weg zijn neergezet.

De milieu-recherche van de politie Westerkwartier heeft de zaak in onderzoek. De politie vraagt getuigen van de dumping zich te melden. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844., anoniem via 0800-7000, of via een persoonlijk bericht op Instagram.