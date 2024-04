Japanse sierkers in bloei maakt van JC Kapteynlaan weer een plaatje

Foto: Jorrit Tempels

De JC Kapteynlaan is weer een zee van roze bloesems. Dat trekt, net als andere jaren, weer veel bekijks en een hoop fotografen en selfie-makers naar de straat.

De Japanse sierkers staat op verschillende plekken in de stad, maar de J.C. Kapteynlaan is met de lange reeks ‘Prunus serrulata’ één van de meest bekende in Groningen. Eind april en begin mei bloeit de boom of struik met meestal gevulde bloemen. In de stad gaat het meestal om roze bloemen, maar ook witte bloemen zijn mogelijk. De bloei duurt meestal niet erg lang, omdat bij een stevig windje de bloesems snel verdwijnen.

De sierkerst komt van nature voor in het gebergte van West-China, in Korea en in Japan. In Japan wordt bij het in bloei geraken van de Japanse sierkerst altijd het Hanamifeest gevierd waarbij mensen picknicken tussen de bomen. In Groningen is de reeks bloeiende bomen vooral een plek waar selfies, Instagram-plaatjes en andere foto’s worden gemaakt.