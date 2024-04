Jacht stuurloos op Reitdiep, brandweer haalt materialen uit schroef

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen op het Reitdiep. Daar was een jacht stuurloos geraakt.

De melding van een schip in problemen kwam rond het avonduur binnen. Daarop werden een tankautospuit, de duikers en de waterongevallenaanhanger naar de locatie gestuurd. “Er waren materialen in de schroef terecht gekomen, waardoor het stuurloos was geworden”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Wij zijn daarop naar de locatie gegaan, zijn te water gegaan en hebben de materialen uit de schroef gehaald. Daarmee was het euvel opgelost.”

Noordhoff: “De reden dat wij zijn ingezet heeft te maken met de gevaarsetting. Er liggen over het Reitdiep bijvoorbeeld verschillende bruggen, maar er is ook ander scheepvaartverkeer. Dit stuurloze vaartuig zorgde voor een gevaarsetting, waarop wij met spoed naar de locatie zijn gegaan.” Om welke materialen het ging is niet bekend.