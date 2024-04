Is er een kans dat de muurschildering van VAAF in Het Koude Gat blijft?

Vorig jaar werd de muurschildering in Het Koude Gat geschilderd door VAAF. In juli loopt de vergunning af en moet het kunstwerk weg. Maria Martinez Doubiani vermoedt dat dit moet gebeuren vanwege de politiek lading. “Ik vind het onbegrijpelijk.”

Het kunstwerk gaat over vrouwen in Iran die voor gelijke rechten strijden. Martinez Doubiani: “In vind het ontzettend jammer en onbegrijpelijk dat een prachtige muurschildering als deze niet mag blijven. Dit gaat over vrouwenrechten en dat is iets universeels en geen politieke lading moeten hebben.”

Volgens wethouder Wijnja is de politieke lading niet de reden dat de muurschildering weg moet. “Nee, we kijken niet wat op een muurschildering gaat. Dat is de creatieve vrijheid van de kunstenaar.”

Volgens de wethouder wordt er bij ambtenaren alleen gekeken naar regelgeving. “De ambtenaren handelen binnen de richtlijnen die er zijn. Die worden ook vastgesteld door de gemeenteraad. Als blijkt dat er iets moet veranderen, dan kunnen we daarnaar kijken.”

Binnenkort gaan VAAF en de gemeente in gesprek wat de mogelijkheden zijn. VAAF laat in een reactie weten te hopen dat het originele kunstwerk alsnog kan blijven.