In Het Bevrijdingsbos wordt zaterdagavond stilgestaan bij 79 jaar vrijheid: “Branden van 23 kaarsen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is zaterdag precies 79 jaar geleden dat de bevrijding van de stad Groningen begon. Zaterdagavond wordt hier bij stilgestaan met een programma in Het Bevrijdingsbos bij Noorddijk.

In de Stefanuskerk vindt er vanaf 20.00 uur programma plaats. Wietse Karst gaat in de kerk een verhaal vertellen over de bevrijding. De muzikale omlijsting tijdens dit deel van het programma wordt verzorgd door het Drie Sterren Trio. Rond 21.00 uur vindt het tweede deel van het programma plaats in het naastgelegen Bevrijdingsbos: “We wandelen naar het Regimentenplateau op het Plein van het Bevrijdingsbos”, laat de organisatie weten. “Op dit plateau staan de namen van de 23 regimenten die tijdens de bevrijding van Groningen, die van 13 tot en met 16 april 1945 duurde, hebben gevochten om de inwoners van Stad de vrijheid terug te geven.”

Tijdens de plechtigheid zullen de namen van de regimenten worden genoemd: “Ook plaatsen we 23 brandende kaarsen bij het plateau. Iedereen die geïnteresseerd is, is vanavond welkom.” Na de bevrijding van de stad op 16 april trokken de geallieerden richting Delfzijl. De volledige bevrijding vond op 5 mei 1945 plaats. Nadat een dag eerder de Duitse admiraal Von Friedeburg namens de Duitse troepen in onder andere Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken had gecapituleerd, besprak op 5 mei, in Hotel De Wereld in Wageningen, de Duitse opperbevelhebber Blaskowitz hoe de overgave vorm zou moeten krijgen. Prins Bernhard was bij dit gesprek aanwezig.

Het Bevrijdingsbos is te vinden aan de Noorddijkerweg.