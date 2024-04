In- en uitchecken met betaalpas nu ook mogelijk in buurtbussen Arriva

Foto via Arriva

Vanaf maandag kunnen reizigers in- en uitchecken met een betaalpas in de buurtbussen van Arriva. Kortingen of een abonnement worden nog niet meegenomen.

Reizen met de OV-chipkaart of op een kaartje van de chauffeur blijft ook gewoon mogelijk. In de treinen van Arriva en lijnbussen van Qbuzz kan al bijna anderhalf jaar met een betaalpas worden gereisd.

Reizen met de betaalpas is onderdeel van OVpay. Zodra de opvolger van OVpay (de OV-Pass) er is, kunnen ook abonnementen en kortingen via een smartphone worden gebruikt.