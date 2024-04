In beeld: Grote hijsklus voor Julianabrug, liggers geplaatst over Noord-Willemskanaal

Foto: Lars Faber

Een ‘spectaculaire operatie’. Zo noemde Aanpak Ring-Zuid de grote hijsklus van maandagochtend bij het Julianaplein. De laatste liggers voor de nieuwe Julianabrug werden ingehesen over het Noord-Willemskanaal.

Foto’s: Rick van der Velde (links) en Rieks Oijnhausen (rechts)

De liggers zijn de liggende delen van de brug, waar straks het verkeer overheen rijdt. Aanpak Ring-Zuid noemt de operatie een ‘grote mijlpaal’ in het project. Zodra de liggers op hun plek liggen, kan aannemerscombinatie Herepoort beginnen met het verbinden van het Vrijheidsplein met het Julianaplein.

Foto’s: Lars Faber (links) en Rieks Oijnhausen (rechts)

Herepoort besloot gedurende het weekend dat het wel haast wilde maken met het inhijsen van de brugdelen, in verband met het aanstormende slechte weer. Voor één uur moeten alle liggers op hun plek liggen.

“De werkzaamheden zijn ingepland. Het materiaal is er ook voor ingepland“, vertelde Herepoort-woordvoerder Bert Kramer afgelopend weekend. ”Als we het nu niet doen, dan is het niet zeker of bijvoorbeeld de hijskraan die je nodig hebt de komende week weer beschikbaar is. Wat dat betreft hebben we wel haast. Op 26 april moet het verkeer er overheen kunnen rijden.”

Foto’s: Lars Faber

Aanpak Ring-Zuid wist dat de plaatsing van de liggers niet onopgemerkt zou blijven. Bij roeivereniging Gyas had het publiek goed zicht op de werkzaamheden. Daarom zorgde de Ring-Zuid voor koffie en thee. Een handjevol kijkers maakte daar gebruik van.