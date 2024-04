‘Huisbaas pest studenten weg via overlast gevende huurders’

Foto: Jaron Bergsma

Groningse studenten worden regelmatig onaangenaam verrast door nieuwe bewoners van hun studentenhuis. Die lijken door hun huisbaas gebruikt te worden om de studenten weg te pesten. Dat meldt de Ukrant.

Het gaat onder meer om arbeidsmigranten en andere niet-studenten, maar volgens het artikel ook om zwervers, junks en ongure types. Het draait allemaal om geld: een studentenkamer brengt te weinig op en appartementen zijn veel lucratiever. Maar een student krijg je niet zomaar weg uit een kamer, die wordt door wetten beschermd. Dus worden andere methodes ingezet om ze weg te krijgen.

Veel studenten verkassen dan ook omdat ze overlast ervaren van van hun nieuwe drugs gebruikende, zuipende en feestvierende huisgenoten. Telefoontjes naar de politie helpen niet, want een verhuurder mag zelf beslissen wie hij als huurder neemt. In één geval bekent een huurder dat hij de kamer heeft betrokken op verzoek van de huisbaas..

Volgens het artikel in de Ukrant is de Woonbond, een organisatie die opkomt voor de belangen van huurders en woningzoekenden, op de hoogte van dit soort praktijken. De Woonbond hoopt dat de Wet goed verhuurderschap, die sinds juli vorig jaar van kracht is, op den duur een einde maakt aan kwesties als deze. Studenten met klachten kunnen terecht bij het gemeentelijke meldpunt.