Hond Browney teruggevonden na massale speurtocht

Afbeelding via 112 Groningen

De acht maanden oude XL Bully pup Browney is terug bij zijn baasje. Dat meldt 112groningen.

Browney was drie dagen lang vermist. Toen hij in de Oosterparkwijk al spelende achter een ander hondje aanrende, werd hij aangereden. Hiervan is hij dusdanig geschrokken dat hij het op een lopen zette. Hij is later gezien in Ruischerbrug en Lewenborg.

Woensdagavond zochten zo’n vijftig mensen naar Browney in de omgeving van Kardinge. Hij werd gevonden bij de Noorddijkerweg en is inmiddels weer thuis.