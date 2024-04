Hockeyclub Groningen speelt in extremis gelijk tegen Reigers, GHBS verslaat EHV

Foto Andor Heij Hockey GHBS Corpus den Hoorn

Het eerste herenteam van Hockeyclub Groningen heeft zondag in de overgangsklasse met 2-2 gelijkgespeeld tegen Reigers. GHBS wist zondag met 6-1 te winnen van EHV.

Hockeyclub Groningen leidde een kwartier lang met 1-2 maar kreeg in de laatste minuut toch nog een goal om de oren van Reigers die op plaats twee op de ranglijst staat. De Groningers blijven door het resultaat staan op de negende plaats. Dat is de veilige plek, want de nummer 10 speelt nacompetitie. De ploegen daaronder degraderen rechtstreeks. Doordat nummer 10 Naarden verloor van Leiden, is het gat daarmee nu drie punten met nog vier duels te gaan.

GHBS

In de eerste klasse won GHBS met 6-1 van EHV. De Stadjers hebben 42 punten uit 18 duels. De Groningers blijven daarmee koploper met een gelijk aantal punten als concurrent Upward en een duel minder gespeeld. Ook nummer drie Union is nog titelkandidaat met 40 uit 18.

In totaal zijn er ook in deze competitie 22 speelrondes.