Hockeyclub Groningen speelt gelijk tegen Laren, GCHC en GHBS pakken volle winst

Foto Andor Heij. Hockeyveld GHBS

De dames van Hockeyclub Groningen pakten zondag op het nippertje in de laatste minuut een punt tegen Laren in de promotieklasse. GCHC en GHBS pakken op hun beurt de volle winst.

Hockeyclub Groningen moet dit seizoen nog vier wedstrijden spelen. Liz Klompmaker scoorde met behulp van een strafcorner. In de zevende minuut opende Fleur Kok namens Laren de score.

Hockeyclub Groningen had in de strijd ter voorkoming van degradatie een belangrijke stap kunnen zetten door Laren te verslaan. De ploeg uit Haren staat zevende, de nummer tien is veroordeeld tot het spelen van nacompetitie en de nummers elf en twaalf degraderen rechtstreeks. Door het gelijke spel bedraagt het gat met de ploegen op plek tien en elf nu vier punten. Bij een overwinning op nummer tien, Laren, was dat zes geweest.

GCHC

In de eerste klasse wisten de dames van GCHC hun wedstrijd tegen Weesp wel te winnen. Het werd 3-1 voor de Groningse studenten. GCHC verloor nog geen enkel duel dit seizoen. Door de winst blijft de koploper concurrent Bully, dat vorige week in de achtervolging punten verspeelde, drie punten voor op de ranglijst. Er zijn nog vier duels te spelen, waaronder de kraker tussen Bully en GCHC op 25 mei.

Bob Ophuis: “Veel goede kansen”

Coach Bob Ophuis over de wedstrijd tegen Weesp zondagmiddag: “Na een snelle tegengoal wisten we het tij te keren en kwamen we vrij snel op 1-1 door een intikker van Sofia Vincenz. In de tweede helft kwamen we tot veel goede kansen en strafcorners. Fleur Backers wist twee strafcorners prachtig binnen te slepen waardoor we terecht met 3-1 wisten te winnen.”

GHBS

In dezelfde klasse boekte ook GHBS een overwinning. Het werd 1-0 tegen EHV. De ploeg maar staan op een derde plaats. Het gat met de Bully is maar liefst vijftien punten. Hekkensluiter Groninger Studs verloor met 4-1 van Deventer. De nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks. De Studs kunnen rechtstreekse degradatie in theorie nog voorkomen, maar dat lijkt uitgesloten. Het gat met de nummer 10 is zeven punten, maar toe nu toe won de ploeg slechts één van de achttien duels.