Hinder rond aanpak ring zuid neemt toe

Na de Paasdagen is het in Groningen drukker op de weg geworden. De hinder neemt toe, aldus Operatie Ring Zuid.

Er is nog steeds drukte op de Laan Corpus den Hoorn en de Stationsweg, maar over het algemeen blijft de vertraging nog binnen de perken. Op Goede Vrijdag (bloemenjaarmarkt) en in het Paasweekend verliep de verkeersafwikkeling soepel, maar dinsdag werd het alweer drukker. Operatie Ring Zuid blijft dan ook de oproep doen om thuis te werken of per fiets en OV te reizen.

Deze maand wordt bij het Julianaplein de verbindingsboog voor het verkeer van Drachten naar Assen aangelegd. De tijdelijke Julianabrug is inmiddels ontmanteld. Daarmee komt er ruimte voor de nieuwe brede brug.

Tussen Julianaplein en Vrijheidsplein wordt deze week aan het asfalt gewerkt. Daar worden ook lichtmasten geplaatst, bermen afgewerkt en groenschermen gevuld en beplant.

Bij de verdiepte ligging ter hoogte van de Esperantostraat wordt gewerkt aan een tijdelijke oprit vanaf de Meeuwerderweg naar de Hereweg. Die wordt op 10 april geasfalteerd. Daarna kunnen bewoners van de Oosterpoort hun wijk ook aan de zuidzijde verlaten.