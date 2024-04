“Het was leuk, het was gezellig; we weten weer waar we het allemaal voor doen”

Foto: wijkvereniging Oranjebuurt

Koningsdag 2024 zit er op. Hoe wordt er in de verschillende wijken en dorpen op het feest teruggeblikt?

“Het was super geslaagd”, vertelt Petra Drijver van de organisatie in de Oranjebuurt in Stad. “Het was bij ons ook drukker in vergelijking met eerdere edities. We waren ook sneller door onze voorraden heen waardoor we halverwege ‘bij moesten tanken’ in de nabijgelegen supermarkt.” Op en rond het Nassauplein vond een vrijmarkt plaats. “Dat hadden we aangevuld met verschillende activiteiten waaronder een suikerspinnenkraam. Deze wordt gerund door een jonge tiener. Hij had ons gecontact of hij bij ons mocht staan. En dat heeft hij geweten want hij heeft nog nooit zo goed gedraaid. Er stond een lange rij voor zijn kraam.”

Petra Drijver (Oranjebuurt): “Het hoeft niet ingewikkeld om mensen een leuke dag te bezorgen”

Daarnaast konden mensen op het Nassauplein terecht voor een hapje en een drankje, er waren schminkers actief, een groep streetdancers gaf een optreden en er was muziek. “We hebben hele leuke reacties gekregen. Iemand vertelde bijvoorbeeld dat het bij ons altijd zo gezellig laagdrempelig is. En zulke reacties maken ons blij. Terwijl we aan de andere kant ons realiseren dat we eigenlijk niets geks doen. Maar klaarblijkelijk hoef je niet ingewikkeld te doen om mensen een leuke dag te bezorgen. Een reden voor het succes is wellicht ook de overzichtelijkheid. Het is veilig om bijvoorbeeld je kinderen op de vrijmarkt actief te laten zijn.”

“Het organiseren is een hele kluif, maar we weten weer waar we het voor doen”

Drijver: “Een mooi voorbeeld is ook een meneer uit Kerkrade. Hij heeft jarenlang in Groningen gewoond en komt op Koningsdag altijd even terug. Vaste prik is dan het bezoeken van het Nassauplein omdat hij het daar zo gezellig vindt. Zulke geluiden maken ons heel blij. Het organiseren van Koningsdag is een hele kluif maar we weten weer waar we het voor doen. De komende dagen gaan we lekker nagenieten.”

Tekst gaat verder onder de foto:





In de Oranjebuurt vond er een gezellige vrijmarkt plaats. Foto: Arend-Jan Wonink

Hans Wind (Thesinge): “Er deden 48 teams mee aan onze jeu-de-boules-wedstrijd”

Dat gaan ze ook in Thesinge doen. Daar begon Koningsdag met een fanfarevereniging die door de straten trok. “De bedoeling is dat mensen er achteraan gaan lopen en dat gebeurde ook. De optocht werd steeds langer”, vertelt Hans Wind van het Oranjecomité in het dorp. “We eindigden bij het sportveld waar de hele dag activiteiten plaatsvonden. In de ochtend was er een vrijmarkt en kinderspelletjes. In de middag vond er een jeu-de-boules-wedstrijd plaats. Daar deden 48 teams aan mee. Dat was een heel groot aantal. Uiteindelijk werd na een gezellige strijd de Thesinger-straat-bokaal uitgereikt aan een vader en een zoon die het beste gepresteerd hadden.”

“Koningsdag geeft dorpen een ziel”

Wind noemt de dag belangrijk: “Zo’n dag geeft een dorp een ziel. Als dorpsbewoners kom je bij elkaar, je ontmoet elkaar. Koningsdag is echt een dag voor ontmoeting. Elk jaar heb je wisselingen in een dorp. Mensen vertrekken en er komen nieuwe bewoners in het dorp. Sommige mensen heb je al leren kennen op het schoolplein bij het ophalen van de kinderen, maar andere mensen ken je nog niet. En op zo’n dag als gisteren komen er mooie gesprekken tot stand.” Koningsdag in Thesinge werd afgesloten met livemuziek van een band uit het dorp. “In de pauze van het optreden hebben we stamppot geserveerd. Dat ging er bij iedereen ook goed in.”

Agniete van Everdingen (Noordlaren): “Je raakt met elkaar in gesprek en dat is zo leuk”

In Noordlaren is men het eens met de opmerking dat Koningsdag een dorp een ziel geeft. Agniete van Everdingen is van de Oranjevereniging: “Er worden in het dorp wel vaker activiteiten gehouden. Vaak trekt dat ongeveer dezelfde mensen. En dat is geweldig. Maar bij Koningsdag trek je een veel breder en groter publiek. En het leuke is dat je inderdaad met elkaar in gesprek geraakt. Qua organisatie zijn we lang bezig om er wat moois van te maken. Dat kost best wel wat tijd. Maar als je gisteravond de deur dicht doet, dan denk je, het is het allemaal meer dan waard geweest. Ik weet echt waar ik het voor doe. Mensen hebben een leuke dag gehad.”

“Alle maaltijden zijn opgegaan”

In Noordlaren begon de dag met een ontbijt. “Daarna was er een vrijmarkt waar flink is verkocht. Joris ten Haave was er met het draaiorgel. Dat geeft de viering toch extra cachet. Je kunt muziek laten klinken uit geluidsboxen, maar een echt instrument dat geeft het toch een andere impuls. Ook werden er suikerspinnen verkocht en kon men een hapje en een drankje krijgen. Daarnaast hadden we een goochelaar uit Hardenberg die een hele leuke show heeft opgevoerd. Aan het eind van de middag hadden we een Koningsborrel en een Koningsmaaltijd. We hadden op de komst van 110 mensen gerekend en al die maaltijden zijn ook opgegaan. Kortom we kijken terug op een meer dan geslaagde dag. We zijn heel tevreden.”