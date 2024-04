Het is Girls’ Day: Meiden van het Ubbo Emmius gaan langs bij het Waterbedrijf

Het is Girls’ Day, deze donderdag. Die dag wordt georganiseerd om meiden tussen de 10 en 15 jaar te introduceren in de technische wereld.

Het doel van deze dag is om meer vrouwen de techniek in te krijgen, want er werken op het moment weinig vrouwen in deze sector.

Bedrijven en scholen kunnen zich opgeven en worden dan aan elkaar gekoppeld. Zo ging het Ubbo Emmiuscollege naar het Waterbedrijf in Glimmen. De meiden deden proefjes in het lab en maakten fittingen op leidingen. “Ik vind het hartstikke leuk. Meestal zijn het jongens die technicus willen worden en dan worden de meiden een beetje aan de kant gezet”, zegt één van hen.

Karin Mulder van het Waterbedrijf is één van de weinige vrouwen in een technische functie binnen het bedrijf. Zij mist de vrouwen op de werkvloer wel. “Vrouwen hebben een andere kijk op dingen, waardoor het een leuke dynamiek geeft.”