Het heelal deze maand met sterrenkundige Jeffrey Bout

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant en dat geldt zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Hij vertelt iedere eerste dinsdag van de maand over wat er te zien is aan de Groningse sterrenhemel.

De planeten Jupiter en Mercurius zijn nog steeds te zien aan de sterrenhemel. Er zijn een aantal maanstanden te zien op 10 en 11 april. Een smalle maansikkel is zichtbaar op 10 april in de buurt van Jupiter. Op 11 april staat de maansikkel dicht in de buurt van het Zevengesternte. Mensen met een sterrenkijker kunnen de planeet Uranus goed bekijken op 19 april.

Professor Reynier Peletier geeft op vrijdag 19 april een lezing in ‘t Vinkhuys over lichtverontreiniging in het algemeen en in het bijzonder rondom het Lauwersmeer. Deze maand geeft DOT op iedere woensdag om acht uur ‘s avonds een planetariumvoorstelling in het Nederlands of in het Engels. Het Festival der Verwondering komt eraan en vindt plaats op woensdagavond 22 mei in de Stadsschouwburg. Het thema is kunst en wetenschap waarbij verschillende wetenschappers komen vertellen over onderzoek waaronder hoogleraar Amina Helmi. Zij doet aan galactische archeologie en zoek naar overblijfselen van sterrenstelsels om daarmee de evolutie van onze melkweg te reconstrueren.

