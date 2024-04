Het Heelal Deze Maand: de beste tijd om sterren te kijken

Sterrenvorming bij Messier 17. foto: www.eso.org

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant en dat geldt zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Hij vertelt tijdens de OOG Ochtendshow over wat er te zien is aan de Groningse sterrenhemel en wat er te doen is op het gebied van sterrenkunde.

Amerikaanse sterrenkundige Jonathan Gardner geeft op maandag 6 mei een lezing over de ontdekkingen met de James Webb Telescope tot zover. De lezing wordt georganiseerd door Studium Generale en de Hendrik de Waard Stichting.

Historicus Arjen Dijkstra geeft op woensdag 8 mei een lezing in DOT over amateur sterrenkundige Eise Eisinga. Het is op die dag precies 250 jaar geleden dat Eise Eisinga een planetarium bouwde in Franeker.

Te zien deze maand aan de sterrenhemel

Deze periode van het jaar is de beste tijd om sterren te kijken volgens sterrenkundige Jeffrey Bout. Het is over het algemeen goed weer en het is ‘s nachts nog donker genoeg. Rond middernacht staat het sterrenbeeld Leeuw aan de zuidwestelijke hemel. Het International Space Station is de hele maand zichtbaar. Daarvoor kun je het beste een app installeren zoals ISS Detector Satellite Tracker. Kijk op deze website voor een overzicht van plekken in Groningen waar je meer over het heelal te weten kunt komen.

