Helft langwachtende bezwaarmakers ging akkoord met aanbod IMG

Foto: Sebastiaan Scheffer

Van de 2.600 bezwaarmakers die de laatste maanden een voorstel kregen van het IMG om hun schade af te handelen via een éénmalig aanbod, is ongeveer de helft akkoord gegaan.

Dat maakte het IMG dinsdagochtend bekend. Volgens het mijnbouwschade-instituut is aan bijna alle 2.600 bezwaarmakers inmiddels een voorstel toegestuurd. 1.312 van hen gingen akkoord, dertig bezwaarmakers wezen het aanbod af. Zij gaan verder in de reguliere bezwaarroute. De overige bezwaarmakers (zo’n 1.300) moeten nog een keuze maken.

Het tijdelijke aanbod is bedoeld om de bezwaren van aardbevingsgedupeerden, die soms al lang wachten, snel en eenvoudig af te handelen. Bezwaarmakers die kozen voor het eenmalige aanbod, ontvingen tot nu zo’n 28 miljoen euro. Het IMG neemt de komende tijd nog contact op met de bezwaarmakers die nog geen keuze gemaakt hebben en een kleine groep bezwaarmakers die met een bijzondere situatie te maken hebben.

“Deze snelle oplossing is een volgende stap om te bouwen aan herstel”, vertelt Henk Korvinus, bestuursvoorzitter van het IMG. “De oplossing voor deze groep was echt nodig, want we hebben te maken met bezwaarmakers die soms al jaren wachten op een definitieve afronding van hun schadedossier. De afgelopen maanden hebben IMG-medewerkers persoonlijk contact gehad met een flink aantal bezwaarmakers om het aanbod uit te leggen. Na de ontvangst van het aanbod zijn veel bezwaarmakers hiermee akkoord gegaan, waardoor zij hun schadedossier nu kunnen afsluiten.”