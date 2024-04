De hekken zijn weg rond de windroos op de Grote Markt

Foto: 112 Groningen

Bijna vijf maanden nadat de eerste Geditsia de grond in ging op de Grote Markt haalden aannemers vrijdagmiddag eindelijk de laatste hekken weg rond de bomengroep aan de zuid-oostkant het marktplein.

Door het weghalen van de hekken konden de eerste mensen gebruikmaken van de nieuwe bestrating en de grote natuurstenen zitbank onder de bomen, die de vorm aannemen van een ‘ster’ maar eigenlijk bedoeld zijn als windroos.

In een paar van de bomen (de Gleditsia Triacanthhos of Valse Christusdoorn) zijn inmiddels ook al de kenmerkende, felgele scheuten te zien. Ook komende herfst moeten deze bomen geel gaan kleuren. De honingbomen komen pas in de zomer in bloei.

Verkoeling

De twaalf meter hoge, en inmiddels 35 jaar oude bomen moeten voor verkoeling en kleur gaan zorgen in de binnenstad. Onder alle te planten bomen is een bewateringssysteem aangelegd. In grote bassins van op anderhalve meter diepte gelegen kratten wordt het regenwater opgevangen. In droge tijden worden de bomen door dit water voorzien van vocht.

De gehele verbouwing van de Grote Markt moet in de loop van volgende maand klaar zijn. Op 1 juni wordt een festival georganiseerd om de voltooiing van de verbouwing te vieren.