Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

De Nederlandse handbalploeg met de Groningse Lois Abbingh in de gelederen heeft zondag ook de derde en laatste wedstrijd op het Olympisch Kwalificatietoernooi gewonnen.

Het werd in Spanje 27-26 voor Nederland. Abbingh scoorde twee keer.

Nederland had zich al geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs door Tsjechië en Argentinië te kloppen. Ook Spanje was al geplaatst en alleen de toernooiwinst stond nog op het spel.