Handbalster Lois Abbingh plaatst zich voor Olympische Spelen

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Lois Abbingh uit Groningen heeft zich met het Nederlands handbalteam geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs, komende zomer. Dat deed Abbingh vrijdagavond tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in het Spaanse Torrevieja door te eindigen bij de beste twee in de poule.

Nederland boekte vrijdag een 32-18 overwinning op Tsjechië, nadat het een dag eerder al van Argentinië won. Spanje versloeg vrijdag eveneens Argentinië waardoor Oranje en het gastland niet meer in te halen zijn. Beide landen treffen elkaar zondag nog. De winnaar daarvan, wint de poule.

Abbingh was er met Nederland ook bij tijdens de Spelen in Rio de Janeiro en Tokio, maar pakte tijdens die toernooien geen medaille. Nu krijgt zij dus de derde kans op een plak. Daarmee zijn het ook haar laatste Spelen, omdat de 31-jarige Abbingh tijdens het WK in 2025 voor de laatst keer uitkomt voor Oranje tijdens een eindtoernooi.