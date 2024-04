GVAV Rapiditas blijft strijdbaar ondanks nederlaag tegen HZVV

Foto Andor Heij. GVAV - HZVV.

De degradatiezorgen van GVAV Rapiditas in de eerste klasse J werden zaterdag groter na de 3-1 thuisnederlaag tegen koploper HZVV. Trainer Dennis van den Driessche blijft strijdbaar: “We gaan voor negen punten uit de laatste drie wedstrijden”.

Bij GVAV malen er weinig mensen om als de ploeg volgend seizoen in de tweede klasse speelt, maar de staf en spelers gaan er alles aan doen om dat te voorkomen, verzekerde Van den Driessche.

HZVV beter

De missie van zaterdag was zeker voor de pauze een zeer zware. HZVV was beter en kwam al na zes minuten op voorsprong door Sander Dzemidzic. De ploeg uit Hoogeveen kreeg nog een karrenvracht aan kansen die om zeep geholpen werden. Met name Dzemidzic liet zich voor het doel van GVAV gelden en miste drie behoorlijke mogelijkheden.

Gelijkmaker

GVAV kon er slecht een paar plaagstoten tegenover zetten, maar kwam in de 41e minuut wel langszij. Na een mooie aanval lobte Daan van der Meulen de bal over HZVV doelman Rodney Rosink: 1-1.

Na twee minuten werden de verhoudingen in het veld weer hersteld. Na een aanval over diverse schijven mikte Yoran Popovic raak: 1-2.

Na de pauze wist GVAV het spel van HZVV te ontregelen en waren de kansen ineens erg schaars. Dzemidzic was twee keer kansrijk en namens GVAV gingen kopballen van Ricardo Postema en Daniel de Vries er niet in.

Beslissing

GVAV nam veel risico om nog een punt te pakken, maar het werd niets. In blessuretijd ging de af en toe ongrijpbare Jens van Rooijen op Carsten Meijwaard af, maar de GVAV doelman stopte de bal nog. De meegelopen Dzemidzic prikte de rebound raak: 1-3. De scheidsrechter vond het meteen mooi geweest.

Niet uitgebuit

“Als je kijkt naar de tweede helft hadden we misschien wel een punt verdiend, maar misschien heb ik een gekleurde bril op”, zei Van den Driessche, die toe gaf dat HZVV voor de pauze wel de betere ploeg was. “Hun aanval is fantastisch, maar daar ligt ook hun zwakte. Ze kunnen moeilijk omschakelen van de aanval naar de verdediging. Daar lagen de kansen voor ons, maar dat hebben we niet uitgebuit”.

Geloof

Nacompetitie tegen degradatie is dichtbij, maar ook directe degradatie ligt nog op de loer. “Als we deze energie in de laatste drie wedstrijden op de mat leggen gaan we zeker nog punten pakken”, vervolgde Van den Driessche. “Volgende week zondag tegen GRC Groningen is een hele belangrijke. We vechten beide tegen degradatie. Maar ik geloof er nog in en als ik er in geloof geloven mijn spelers er ook in”. GVAV is tiende met 21 punten uit 21 wedstrijden. GVAV moet achtste worden om helemaal veilig te zijn.

GVAV Rapidtas – HZVV 1-3. 6. Sander Dzemidzic 0-1. 41. Daan van der Meulen 1-1. 43. Yoran Popovic 1-2. 90+4 Sander Dzemidzic 1-3. Toeschouwers: 100.

Oranje Nassau en PKC’83

In dezelfde klasse zag Oranje Nassau het gat met koploper HZVV naar vijf punten groeien en kan de kampioenaspiraties bijna vergeten. ON ging in Emmen hard onderuit tegen DZOH: 4-0. In de eerste 20 minuten waren er kansen over en weer, maar DZOH was het meest trefzeker en ging met 2-0 rusten. Na de pauze waren de kansen voor DZOH, waar er nog twee van in gingen. ON is derde met 37 uit 20.

PKC’83 trainer Robert Groninger zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen VKW dat deze pot echt gewonnen moest worden, want anders zouden de problemen erg groot worden. De spelers knoopten zich dit goed in hun oren en wonnen zaterdagavond in Westerbork met 2-0. Rob Schokker scoorde voor rust en Jivan Vroom er na. PKC’83 klom naar de zevende plaats met 26 uit 20.

