Gruno’s Postharmonie bereidt zich voor op 4 mei: “Het klinkt gek maar het is ons mooiste optreden”

Op 4 mei wordt de stille tocht van het Joods Monument aan de Hereweg naar het Martinikerkhof voorafgegaan door Gruno’s Postharmonie. De harmonie speelt die dag zogeheten dodenmarsen. In de aanloop naar Nationale Herdenkingsdag wordt er druk geoefend. Een gesprek met voorzitter Johan Zaagman van Gruno’s Postharmonie.

Hoi Johan! Het jaar rond zijn jullie tijdens verschillende momenten en evenementen te zien en te horen. Dat jullie specifiek voor 4 mei oefenen, hoe belangrijk is dat?

“Wij repeteren inderdaad wekelijks in de repetitieruimte bij Muziek Organisatie Noord aan de Bieslookstraat. Het oefenen voor 4 mei doen we echter deels buiten. Dat is omdat we tijdens de stille tocht in langzame pas lopen. En dat wijkt af van hoe we bijvoorbeeld tijdens de Sinterklaasintocht lopen. Om beslagen ten ijs te komen oefenen we hier op. Dat doen we ook om leden die dit jaar voor het eerst meelopen hier gewend aan te laten raken.”

Wat is het grootste risico als je hier niet op oefent?

“Doordat je langzamer loopt heb je de neiging om in onbalans te raken. Om te gaan zwalken. En dat is niet de bedoeling. Het is belangrijk dat niemand uit de pas loopt. Je wilt dat iedereen op dezelfde manier loopt. Het tempo wordt aangegeven door de grote trom. Hier specifiek op oefenen is fijn en prettig. En ik kan je vertellen dat we er klaar voor zijn. Het moet komende zaterdag goed gaan komen.”

Ook de muziek die jullie spelen is anders dan op andere dagen. Ook daar wordt voor geoefend hè?

“Op het programma staat inderdaad een aangepast repertoire. We spelen zogeheten treurmarsen. Het is een vrij standaard repertoire. Wij spelen vier marsen en omdat je deze werken ook maar één keer per jaar speelt oefenen we deze ook even. Het is belangrijk om weer even die feeling te hebben. Je zet als het ware even de puntjes op de ‘i’. Het staat weer helder op het netvlies.”

Treurmarsen of dodenmarsen. Het gaat om hele bijzondere muziek. Hoe is dit voor jullie als orkest?

“Persoonlijk vind ik het hele mooie muziek. Het is gedragen, melodieus. Het zorgt voor kippenvel. Dat is ook zo als we zaterdag van het Joods Monument naar het Martinikerkhof lopen. Vooral in de Oosterstraat waar door de bebouwing de muziek mooi blijft hangen. Dan komt het heel mooi tot zijn recht. Het klinkt gek maar voor menigeen van ons orkest is dit het mooiste optreden van het jaar. De manier van lopen, de muziek die je speelt: het raakt je tot op het bot. En wij vinden het heel eervol dat we dit mogen doen.”

Bekijk hier een filmpje van de repetitie: