Grote verrekijkershow aan het Paterswoldsemeer

Foto: Rick van der Velde

Een bijzondere bijeenkomst zondag in Haren. In De Twee Provinciën aan het Paterswoldsemeer organiseert Foto Sipkes uit de stad haar dertigste Verrekijkershow.

Verrekijkers zijn er in verschillende soorten en maten en voor divers gebruik, vertelde Bert Kadijk van Sipkes zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. Dat hij verrekijkers verkoopt komt voort uit zijn eigen interesse in de natuur.

“Ik ben veel buiten en kijk graag naar vogels, dan loopt dat een beetje uit de hand met alles wat je neerzet. Als je met een verrekijker buiten loopt, dat is zo genieten. Het komt echt tot leven als je met een goede kijker rondloopt”, aldus Kadijk.

Zondag is iedereen die geïnteresseerd is van harte welkom in De Twee Provinciën. Alle belangrijke merken zijn aanwezig en alles is te bekijken ter plaatse op het Paterswoldsemeer. “We staan lekker buiten, want het wordt mooi weer.”

De Verrekijkershow vindt zondag van 11 tot 16 uur plaats, de entree is gratis.

Luister hier het gesprek uit Haren Doet terug: