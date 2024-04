Groningse student vangt bot bij Raad van State: Hanze stuurde hem terecht van opleiding

Foto: Joris van Tweel

De Hanze hoeft haar beslissing om een voormalige student, die bezig was met opleiding HBO-rechten, uit te schrijven vanwege slechte schoolprestaties niet terug te draaien.

Dat bepaalde de Raad van State woensdagmiddag, in een beroepszaak die de student begon tegen het Groningse onderwijsinstituut. De student werd vorig jaar augustus gedwongen om te stoppen met de opleiding HBO-rechten aan de Hanze, omdat hij te weinig studiepunten had gehaald. De student was het niet eens met het zogenaamde Bindend Negatief Studie Advies, omdat hij zichzelf geschikt achtte voor de opleiding. Het tekort aan studiepunten zou zijn ontstaan door persoonlijke omstandigheden: zijn relatie was na vier jaar uitgegaan en hij maakte een zelfmoord in zijn omgeving mee, waarna hij last had van paniekaanvallen.

Hoewel de student verbeteringen liet zien in zijn omstandigheden gedurende het verloop van zijn eerste studiejaar, vindt de student dat hij heeft aangetoond dat het langzaam beter ging. Hij durfde zijn persoonlijke omstandigheden nu wel te delen met decanen en studie-adviseurs. Maar net als de beroepsafdeling van de Hanze vindt ook de bestuursrechter van de Raad van State dat hij onvoldoende heeft aangetoond dat hij de studie aankon. De student maakte het afgelopen half, in afwachting van het lopende beroep bij de Hanze, nog vier eerstejaarstentamens: voor twee inleidende vakken haalde hij een 3 of minder en een stijgende lijn is daardoor niet te zien. Het college en de bestuursrechter hebben daardoor geen twijfel: een negatief studieadvies is passend voor de student.