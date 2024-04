Groningse overheden roepen Eerste Kamer op wet beëindiging gaswinning zo snel mogelijk vast te stellen

In een brief aan de Eerste Kamer uiten de Groningse overheden dat ze het onverteerbaar vinden dat de Eerste Kamer de vaststelling van de wet die de gaswinning uit het Groningenveld beëindigt leek te willen uitstellen. Met de brief doen de overheden vrijdagochtend een beroep op de Eerste Kamer de wet op een zo kort mogelijke termijn alsnog te behandelen.