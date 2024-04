Gronings radiotalent Maikel (22) gespot door Hilversum

Maikel van Duinen is al zeven jaar één van de vaste stemmen van OOG Radio. Sinds kort is hij ook te horen bij 3FM.

Maikel begon op 15-jarige leeftijd met radio maken bij OOG. Het afgelopen jaar heeft hij zijn studie afgerond in Groningen en is hij begonnen bij NPO Campus Radio. Dit is de radio-opleiding van de Nederlandse Publieke Omroep. Het balletje is gaan rollen toen zijn baas met een demo van hem naar 3FM is gestapt. Maikel was net klaar met het radioprogramma bij OOG toen hij werd gebeld. “Ik ben toch knettergek als ik nu nee zeg”, antwoordde hij. “Ik heb wel een beetje zitten shaken, om eerlijk te zijn. Zo blij was ik.”

Maikel werkt als invaller bij de Nacht van 3FM, een radioprogramma van één tot vier uur ’s nachts. “De nacht heeft op radiogebied echt iets magisch. De mensen die dan wakker zijn hebben ook echt een reden om wakker te zijn.” Toch is het Maikel zijn grote droom om het avondprogramma bij 3FM te doen. “Ik ben denk ik al goed onderweg.”